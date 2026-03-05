Президент Азербайджану назвав терактом удар по аеропорту "Нахічевань"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 5 березня скликав засідання Ради з національної безпеки через удар дронів по аеропорту "Нахічевань".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану.

Коментуючи атаку на "Нахічевань", Алієв заявив, що це був "терористичний акт" Ірану проти Азербайджану.

"Цілями обстрілу стали цивільні об'єкти. Іран боягузливо обстріляв Нахічеванський міжнародний аеропорт, будівлю термінала, школу та інші об'єкти. Азербайджанська держава рішуче засуджує цей огидний терористичний акт, ті, хто це скоїв, повинні бути негайно притягнуті до відповідальності", – сказав він.

Алієв вимагає від Ірану пояснень своїх дій, а також вибачень. Також він підкреслив, що особи, які здійснили цю атаку, мають бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Про падіння іранських дронів на будівлю летовища повідомили опівдні у четвер, 5 березня.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту через атаку двох безпілотників.

Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження через атаку безпілотників на аеропорт "Нахічевань".