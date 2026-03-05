Президент Азербайджана назвал терактом удар по аэропорту Нахичевани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта созвал заседание Совета национальной безопасности из-за удара дронов по аэропорту "Нахичевань".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Комментируя атаку на "Нахичевань", Алиев заявил, что это был "террористический акт" Ирана против Азербайджана.

"Целями обстрела стали гражданские объекты. Иран трусливо обстрелял Нахичеванский международный аэропорт, здание терминала, школу и другие объекты. Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт. Те, кто это совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности", – сказал он.

Алиев требует от Ирана объяснений таких действий, а также извинений. Также он подчеркнул, что лица, совершившие эту атаку, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

О падении иранских дронов на здание аэропорта сообщили в полдень в четверг, 5 марта.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана для вручения ему ноты протеста из-за атаки двух беспилотников.

Генеральная прокуратура Азербайджана открыла уголовное производство из-за атаки беспилотников на аэропорт "Нахичевань".