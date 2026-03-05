Азербайджан привел войска в состояние наивысшей готовности

Азербайджан привел свои войска и другие соответствующие службы в состояние наивысшей готовности на фоне атаки иранских дронов на аэропорт "Нахичевань".

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на заседании Совета по нацбезопасности, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Алиев, Вооруженные силы, Министерство обороны, Государственная пограничная служба и подразделения Сил специального назначения "приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции".

"Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры", – сказал он.

О падении иранских дронов на здание аэропорта сообщили в полдень в четверг, 5 марта.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана для вручения ему ноты протеста из-за атаки двух беспилотников.

Генеральная прокуратура Азербайджана открыла уголовное производство из-за атаки беспилотников на аэропорт "Нахичевань".