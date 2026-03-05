Сибіга про удар по аеропорту в Азербайджані: іранський режим є глобальною загрозою

Україна засудила удар іранськими безпілотниками по азербайджанському аеропорту "Нахічевань", наголосивши на глобальній загрозі, яку становить режим в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга наголосив, що цей удар по Азербайджану є продовженням іранських "безрозсудних атак на країни Близького Сходу та Європи".

"Іранські терористи ніколи не мали жодних підстав завдавати шкоди Азербайджану, Україні, надаючи свої дрони Росії або іншим країнам, де вони спричинили хаос, вбивства та дестабілізацію. Напад Ірану на Азербайджан ще раз демонструє, що режим у Тегерані є глобальною загрозою, а не регіональною. І йдеться не тільки про Іран, а й про його терористичних союзників, зокрема Росію", – підкреслив міністр.

Він наголосив на необхідності "об'єднати всі міжнародні зусилля", щоб нейтралізувати загрози, які створює іранський режим, надати іранському народу можливість жити нормальним життям та відновити безпеку і стабільність на Близькому Сході та за його межами.

Про падіння іранських дронів на будівлю летовища повідомили опівдні у четвер, 5 березня.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту через атаку двох безпілотників.

Також Азербайджан привів свої війська у стан найвищої готовності.