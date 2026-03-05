Сибига об ударе по аэропорту в Азербайджане: иранский режим представляет глобальную угрозу

Украина осудила удар иранскими беспилотниками по азербайджанскому аэропорту "Нахичевань", подчеркнув глобальную угрозу, которую представляет режим в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига подчеркнул, что этот удар по Азербайджану является продолжением иранских "безрассудных атак на страны Ближнего Востока и Европы".

"Иранские террористы никогда не имели никаких оснований наносить ущерб Азербайджану, Украине, предоставляя свои дроны России или другим странам, где они вызвали хаос, убийства и дестабилизацию. Нападение Ирана на Азербайджан еще раз демонстрирует, что режим в Тегеране является глобальной угрозой, а не региональной. И речь идет не только об Иране, но и о его террористических союзниках, в частности России", – подчеркнул министр.

Он подчеркнул необходимость "объединить все международные усилия", чтобы нейтрализовать угрозы, которые создает иранский режим, предоставить иранскому народу возможность жить нормальной жизнью и восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и за его пределами.

О падении иранских дронов на здание аэропорта сообщили в полдень в четверг, 5 марта.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана для вручения ему ноты протеста из-за атаки двух беспилотников.

Также Азербайджан привел свои войска в состояние высшей готовности.