Жители Сицилии перепутали землетрясение с бомбардировкой

Жители итальянской Сицилии на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке начали звонить в экстренные службы с вопросом, не началась ли бомбардировка, когда остров сотрясло небольшое землетрясение.

Об этом сообщает CNN, информирует "Европейская правда".

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду в районе восточных провинций Сицилии.

Землетрясение произошло на горе Этна в 7:05 на глубине четырех километров, а его эпицентр находился между городами Рагальна, Бьянкавилла и Санта-Мария-ди-Ликодия в провинции Катания.

Департамент гражданской защиты сообщил, что сообщений о пострадавших или значительных убытках не поступало.

В то же время экстренные службы рассказали, что после землетрясения местные жители звонили в службу экстренной помощи с вопросом, не бомбили ли остров.

Напомним, на этой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страны Ближнего Востока обратились к Италии с просьбой передать им системы противовоздушной обороны для защиты от иранских атак, в частности комплексы SAMP/T, которые получает Украина.

Итальянский премьер Джорджа Мелони подтвердила планы правительства передать системы противовоздушной обороны странам Персидского залива, которые подвергаются атакам иранских дронов.