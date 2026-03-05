Укр Рус Eng

Президент Латвії поговорив з Алієвим після нальоту іранських "Шахедів" на Азербайджан

Новини — Четвер, 5 березня 2026, 17:52 — Марія Ємець

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву у зв’язку з ударом іранських БпЛА типу "Шахед" у Нахічевані.

Про це він заявив у своєму X, пише "Європейська правда".

Рінкевичс розповів, що у зв’язку з останніми подіями зателефонував азербайджанському колезі.

"Висловив повну солідарність Латвії з Азербайджаном у зв’язку зі зловмисною терористичною атакою Ірану проти цієї країни. Також ми обговорили поточну безпекову ситуацію у регіоні", – зазначив президент Латвії. 

Нагадаємо, 5 березня Іран вперше вдарив безпілотниками по аеропорту в азербайджанському регіоні Нахічевань. 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту. 

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Азербайджан Латвія Іран
Реклама: