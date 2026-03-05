Президент Латвії поговорив з Алієвим після нальоту іранських "Шахедів" на Азербайджан

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву у зв’язку з ударом іранських БпЛА типу "Шахед" у Нахічевані.

Про це він заявив у своєму X, пише "Європейська правда".

Рінкевичс розповів, що у зв’язку з останніми подіями зателефонував азербайджанському колезі.

During a telephone call with President Ilham Aliyev of Azerbaijan, I conveyed Latvia’s full solidarity with Azerbaijan in response to Iran’s malicious and terrorist attack on the country. We also discussed the current regional security situation 🇱🇻 🇦🇿 @presidentaz – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 5, 2026

"Висловив повну солідарність Латвії з Азербайджаном у зв’язку зі зловмисною терористичною атакою Ірану проти цієї країни. Також ми обговорили поточну безпекову ситуацію у регіоні", – зазначив президент Латвії.

Нагадаємо, 5 березня Іран вперше вдарив безпілотниками по аеропорту в азербайджанському регіоні Нахічевань.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту.

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності.