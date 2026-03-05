Президент Латвии поговорил с Алиевым после налета иранских "Шахедов" на Азербайджан

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с ударом иранских БПЛА типа "Шахед" в Нахичевани.

Об этом он заявил в своем X, пишет "Европейская правда".

Ринкевичс рассказал, что в связи с последними событиями позвонил азербайджанскому коллеге.

During a telephone call with President Ilham Aliyev of Azerbaijan, I conveyed Latvia’s full solidarity with Azerbaijan in response to Iran’s malicious and terrorist attack on the country. We also discussed the current regional security situation 🇱🇻 🇦🇿 @presidentaz – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 5, 2026

"Выразил полную солидарность Латвии с Азербайджаном в связи со злонамеренной террористической атакой Ирана против этой страны. Также мы обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе", – отметил президент Латвии.

Напомним, 5 марта Иран впервые нанес удар беспилотниками по аэропорту в азербайджанском регионе Нахичевань.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это терактом и созвал заседание Совета по национальной безопасности, МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для вручения ему ноты протеста.

Азербайджан привел войска в состояние высшей готовности.