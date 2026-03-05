В Венгрии заявили, что считают "угрозой" заявление Зеленского об Орбане и ВСУ

В венгерском правительстве считают "открытой угрозой" заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее выразил надежду на прекращение блокирования кредита ЕС на 90 млрд "одним лицом", намекая на венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Ковач, "угрозы и шантаж" со стороны Зеленского "вышли далеко за пределы любых приемлемых норм".

"Когда кто-то угрожает сообщить адрес человека украинским солдатам только потому, что он не поддерживает очередной пакет оружия на сумму 90 миллиардов евро, это не дипломатия, а открытая угроза. Это возмутительно", – написал он.

По словам Ковача, Венгрия не поддастся шантажу.

Зеленский ранее, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.

"Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", – говорил он.

Как известно, Венгрия препятствует выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

На днях президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.

