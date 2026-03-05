В Азербайджане говорят, что Иран атаковал их четырьмя дронами

В Министерстве обороны Азербайджана рассказали, что Иран атаковал их территорию четырьмя ударными дронами, которые были направлены на аэропорт "Нахичевань" и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

В азербайджанском Минобороны также назвали неприемлемыми заявления Генштаба Ирана, в которых ответственность за атаки на "Нахичевань" возлагалась на Израиль.

"Технически установлено, что четыре беспилотных летательных аппарата были запущены вооруженными силами Исламской Республики Иран для совершения актов агрессии против Нахичеванской области Азербайджана", – говорится в заявлении.

Как отметили в Минобороны, один дрон был сбит вооруженными силами Азербайджана, а остальные атаковали гражданскую инфраструктуру, в том числе здание средней школы во время учебных занятий.

"Беспилотный летательный аппарат, летевший на здание средней школы, к счастью, не достиг своей цели, разбившись и взорвавшись на земле рядом со школой", – добавили в ведомстве.

В Азербайджане ожидают, что Иран перестанет отрицать свою причастность к атаке и извинится.

Напомним, 5 марта Иран впервые нанес удар беспилотниками по аэропорту в азербайджанском регионе Нахичевань.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это терактом и созвал заседание Совета по национальной безопасности, МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для вручения ему ноты протеста.

Азербайджан привел войска в состояние высшей готовности.