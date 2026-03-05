Стармер заявляє про особливі відносини зі США попри критику Трампа

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що між Великою Британією і США досі зберігаються особливі відносини попри критику з боку президента Дональда Трампа.

Заяву очільника британського уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стармера, "особливі відносини" між Великою Британією та США залишаються незмінними, і країни продовжують обмінюватися розвідданими.

"Ми працюємо разом у цьому регіоні (на Близькому Сході. – Ред.), США і Велика Британія співпрацюють, щоб захистити як США, так і Велику Британію на спільних базах, де ми разом розміщені і обмінюємося розвідданими 24 години на добу, 7 днів на тиждень, як зазвичай", – розповів він.

Нагадаємо, Британія спочатку відмовилася дозволити США використовувати свої військові бази для атак на Іран, але згодом дозволила використати бази для обмежених ударів.

Через це Трамп виступив з різкою критикою на адресу Стармера, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".

Крім того, за даними ЗМІ, США не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями чи термінами проведення ударів по Ірану.