Стармер заявляет об особых отношениях с США несмотря на критику Трампа

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что между Великобританией и США по-прежнему сохраняются особые отношения, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа.

Заявление главы британского правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Стармера, "особые отношения" между Великобританией и США остаются неизменными, и страны продолжают обмениваться разведданными.

"Мы работаем вместе в этом регионе (на Ближнем Востоке. – Ред.), США и Великобритания сотрудничают, чтобы защитить как США, так и Великобританию на совместных базах, где мы вместе размещены и обмениваемся разведданными 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как обычно", – рассказал он.

Напомним, Великобритания сначала отказалась разрешить США использовать свои военные базы для атак на Иран, но впоследствии разрешила использовать базы для ограниченных ударов.

Из-за этого Трамп выступил с резкой критикой в адрес Стармера, заявив в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".

Кроме того, по данным СМИ, США не поделились с Великобританией точными оперативными деталями или сроками проведения ударов по Ирану.