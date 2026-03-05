Трамп заявил, что у Украины сейчас "еще меньше карт" и обвиняет Киев в торможении переговоров

Президент США Дональд Трамп снова высказал претензии в адрес Украины из-за безрезультатности переговоров по завершению российско-украинской войны, и заявил, что теперь у президента Украины "еще меньше карт".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

Трамп, комментируя продолжающиеся переговоры Украины и РФ при посредничестве США, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "время действовать, и он должен обеспечить заключенное соглашение".

"Думаю, Путин готов к соглашению", – в очередной раз повторил Дональд Трамп.

Американский президент не дал четкого объяснения, в чем он видит препятствование в переговорном процессе со стороны Зеленского, но заявил, что это он "не демонстрирует достаточно готовности к переговорам" и "немыслимо, что он является препятствием".

"У вас нет карт. У него теперь еще меньше карт", – сказал Трамп, не объясняя, почему так считает.

Также американский президент в очередной раз раскритиковал администрацию Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые взамен можно было продать странам Ближнего Востока.

Параллельно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от США поступила просьба о помощи в противодействии "Шахедам", которые Иран теперь активно применяет на Ближнем Востоке.

Напомним, предыдущий раунд переговоров с россиянами состоялся в феврале. Недавно в Москве заявили, что по поводу следующей встречи и ее места нет ясности, поскольку проведение переговоров в Абу-Даби, как это планировалось ранее, не выглядит возможным, из-за войны на Ближнем Востоке. От Кремля поступали сигналы, что РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится на территориальные уступки.

В Еврокомиссии позицию Москвы назвали "оправданием" и попыткой затянуть переговорный процесс.