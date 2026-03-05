В окупованій Росією Абхазії повідомляють про масовану атаку невідомих БпЛА

В Абхазії, окупованому Росією грузинському регіоні, заявили про масовану атаку невідомих безпілотників – йдеться про десятки апаратів.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Мешканці Абхазії почали публікувати у соцмережах відео з великими безпілотниками літакового типу.

У так званому "Міноборони" невизнаного регіону заявили, що чергові сили ППО і РЕБ "зупиняють порушення повітряного простору" невідомими апаратами, закликали до спокою і попросили не підходити до виявлених на землі БпЛА чи їхніх уламків.

В одному з сіл Очамчирського району знайшли уламки БпЛА, під час падіння він пошкодив лінію електропередач.

Пізніше у владі невизнаного регіону заявили, що загалом було зафіксовано близько 30 БпЛА, деякі летіли групами по 5-7 апаратів.

"Вчора ми зіткнулися з безпрецедентно масовим застосуванням БпЛА. Сьогодні, коли падіння апаратів зафіксовано у багатьох населених пунктах, приховувати вже нема чого: йде спільна робота ППО Абхазії і Росії", – заявив генерал-лейтенант Адгур Гумба.

За його словами, з трьох десятків виявлених БпЛА "99% були знищені", фрагменти знайшли в 11 населених пунктах. Варто зауважити, що за загальної кількості дронів у приблизно три десятки збити 99% з них математично неможливо – бо це означало би потребу збити 29,7 дронів з 30.

Тим часом Азербайджан вперше зазнав атаки іранськими "Шахедами", чотири БпЛА були спрямовані на аеропорт "Нахічевань" та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту.

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності.



