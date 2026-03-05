В оккупированной Россией Абхазии сообщают о массированной атаке неизвестных БпЛА

В Абхазии, оккупированном Россией грузинском регионе, заявили о массированной атаке неизвестных беспилотников – речь идет о десятках аппаратов.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Жители Абхазии начали публиковать в соцсетях видео с большими беспилотниками самолетного типа.

В так называемом "Минобороны" непризнанного региона заявили, что дежурные силы ПВО и РЭБ "пресекают нарушение воздушного пространства" неизвестными аппаратами, призвали к спокойствию и попросили не подходить к обнаруженным на земле БПЛА или их обломкам.

В одном из сел Очамчирского района нашли обломки БПЛА, при падении он повредил линию электропередач.

Позже во власти непризнанного региона заявили, что всего было зафиксировано около 30 БпЛА, некоторые летели группами по 5-7 аппаратов.

"Вчера мы столкнулись с беспрецедентно массовым применением БПЛА. Сегодня, когда падения аппаратов зафиксированы во многих населенных пунктах, скрывать нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России", – заявил генерал-лейтенант Адгур Гумба.

По его словам, из трех десятков обнаруженных БПЛА "99% были уничтожены", фрагменты нашли в 11 населенных пунктах. Стоит заметить, что при общем количестве дронов в примерно три десятка сбить 99% из них математически невозможно – потому что это означало бы необходимость сбить 29,7 дронов из 30.

Тем временем Азербайджан впервые подвергся атаке иранскими "Шахедами", четыре БпЛА были направлены на аэропорт "Нахичевань" и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это терактом и созвал заседание Совета по национальной безопасности, МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для вручения ему ноты протеста.

Азербайджан привел войска в состояние наивысшей готовности.