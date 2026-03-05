НАТО посилив готовність до перехоплення балістики після прецеденту з іранською ракетою

Північноатлантичний альянс посилив готовність до перехоплення балістичних ракет після інциденту з іранською ракетою, збитою біля повітряного простору Туреччини.

Про це заявив речник Головної штаб-квартири об’єднаних сил НАТО у Європі Мартін О’Донелл, пише "Європейська правда".

Речник повідомив, що від 4 березня НАТО посилив готовність до потенційного перехоплення балістичних ракет у межах всього Альянсу.

"Ці негайні кроки були вжиті командувачем повітряних сил НАТО, який рекомендував зберігати підвищену готовність до захисту від балістичних ракет, доки загроза невибіркових іранських ударів у регіоні не зменшиться", – зазначив О’Донелл.

"Хоча я не можу вдаватися деталі щодо змін нашої готовності – з міркувань оперативної безпеки – ці коригування надають верховному головнокомандувачу об’єднаних сил у Європі саме те, що необхідно для захисту Альянсу відповідно до поточної загрози", – додав речник.

Він наголосив, що інцидент з іранською ракетою, що летіла у бік Туреччини, довів чітку реакцію НАТО на реальну загрозу – її оперативно виявили, підтвердили траєкторію, дали оповіщення черговим силам та збили.

Нагадаємо, одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця.

Туреччина через інцидент викликала посла Ірану. Водночас, за даними ЗМІ, в Анкарі вважають, що її ціллю не були турецькі об’єкти.

У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та відзначили, що реакція на інцидент є конкретною демонстрацією спроможності Альянсу захищати громадян своїх країн.



