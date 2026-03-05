НАТО усилил готовность к перехвату баллистики после прецедента с иранской ракетой

Североатлантический альянс усилил готовность к перехвату баллистических ракет после инцидента с иранской ракетой, сбитой возле воздушного пространства Турции.

Об этом заявил представитель Главной штаб-квартиры объединенных сил НАТО в Европе Мартин О'Донелл, пишет "Европейская правда".

Спикер сообщил, что с 4 марта НАТО усилил готовность к потенциальному перехвату баллистических ракет в пределах всего Альянса.

"Эти немедленные шаги были приняты командующим воздушных сил НАТО, который рекомендовал сохранять повышенную готовность к защите от баллистических ракет, пока угроза неизбирательных иранских ударов в регионе не уменьшится", – отметил О'Донелл.

"Хотя я не могу вдаваться в детали относительно изменений нашей готовности – из соображений оперативной безопасности – эти корректировки предоставляют верховному главнокомандующему объединенных сил в Европе именно то, что необходимо для защиты Альянса в соответствии с существующей угрозой", – добавил спикер.

Он отметил, что инцидент с иранской ракетой, летевшей в сторону Турции, доказал четкую реакцию НАТО на реальную угрозу – ее оперативно обнаружили, подтвердили траекторию, дали оповещение дежурным силам и сбили.

Напомним, одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.

Турция из-за инцидента вызвала посла Ирана. В то же время, по данным СМИ, в Анкаре считают, что ее целью не были турецкие объекты.

В НАТО выразили солидарность с Турцией и отметили, что реакция на инцидент является конкретной демонстрацией способности Альянса защищать граждан своих стран.