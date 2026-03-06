Палата представителей США не смогла помешать действиям Трампа в Иране

Палата представителей США провалила голосование за резолюцию о военных полномочиях, которая должна была запретить президенту Дональду Трампу применять дальнейшую военную силу против Ирана без разрешения Конгресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNBC.

Резолюцию поддержали 212 конгрессменов, 219 – проголосовали против. При этом четверо законодателей от Демократической партии присоединились к республиканцам, чтобы заблокировать законопроект, а двое представителей Республиканской партии присоединились к демократам в поддержке резолюции.

Отметим, что аналогичную резолюцию в среду, 4 марта, рассматривал американский Сенат. Голосование провалилось – документ поддержали 47 сенаторов, а 53 – выступили против.

Эти голосования свидетельствуют о том, что Конгресс пока не желает сдерживать Трампа в Иране. Хотя демократы и некоторые республиканцы утверждают, что президенту необходимо одобрение двух палат парламента для проведения операции.

Даже при условии одобрения инициативы Сенатом и Палатой представителей президент США мог бы наложить на нее вето. Для его преодоления потребовалось бы большинство в две трети голосов в обеих палатах, которое удерживают республиканцы.

Напомним, подобную резолюцию Сенат пытался одобрить в январе во время проведения американской операции в Венесуэле, но эти усилия потерпели неудачу.

Между тем недавний опрос показал, что только около 27% американцев одобряют операцию США в Иране.