Минюст США обнародовал документы по делу Эпштейна с обвинениями против Трампа

Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные с обвинениями президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии, которые отсутствовали в первой версии файлов дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Министерство юстиции США заявило, что некоторые отсутствующие файлы, на которые было обращено внимание, были ошибочно помечены в его таблице как "дубликаты", что означало, что они были недоступны. Поэтому Минюст США исправил эту ошибку.

В открытом доступе появились протоколы трех интервью ФБР с женщиной, которая заявляет о сексуальном насилии со стороны Эпштейна и обвиняет в нападении нынешнего президента США.

Отмечается, что эта женщина из Южной Каролины обратилась к правоохранителям после ареста Эпштейна в 2019 году. Она заявила, что миллиардер-финансист напал на нее на острове Хилтон-Хед в ее родном штате, когда ей было 13 лет. Вероятный инцидент произошел около 1984 года, согласно резюме одного из интервью ФБР.

ФБР провело четыре дополнительных допроса в 2019 году, которые состоялись 24 июля, 7 августа, 20 августа и 16 октября.

Эти даты были обнародованы в каталоге доказательств по делу против Гислен Максвелл – бывшей партнерши Эпштейна и осужденной соучастницы.

Однако в миллионах документов "файлов Эпштейна" изначально был включен только итог интервью от 24 июля, и он не содержал никаких обвинений против Трампа.

Публикуя эти файлы, Министерство юстиции повторило свое предупреждение, что файлы Эпштейна содержат ложные и непроверенные утверждения.

"Эти материалы могут содержать поддельные или фальшивые изображения, документы или видео, поскольку все, что было отправлено ФБР, было включено в материалы, соответствующие закону. Некоторые документы содержат ложные и сенсационные обвинения против президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Чтобы было понятно, эти утверждения являются безосновательными и ложными, и если бы в них была хоть капля правды, их бы уже давно использовали против президента Трампа", – заявили в американском министерстве.

Их обнародование вызвал Закон о прозрачности файлов Эпштейна, который Трамп подписал в конце прошлого года под давлением республиканцев в Конгрессе.

Закон, требующий обнародования файлов, позволяет Министерству юстиции не обнародовать записи, содержащие информацию о жертвах, материалы о сексуальном насилии над детьми и все, что может помешать активному расследованию или судебному преследованию.

Впрочем, он запрещает скрывать что-либо "на основании стыда, ущерба репутации или политической чувствительности, в том числе в отношении любого правительственного чиновника, публичного лица или иностранного высокопоставленного лица".

Напомним, ранее писали, что журналисты CNN пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес Трампа.

26 февраля бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон давала показания перед Конгрессом США о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, с Эпштейном.

А на следующий день бывший президент США Билл Клинтон во время закрытого слушания в Конгрессе отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна.

