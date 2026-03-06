Трамп: "Иран потерял все"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран "потерял все".
Об этом он сказал в интервью NBC News, передает "Европейская правда".
Трамп назвал комментарии министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о готовности страны противостоять любому наземному вторжению американских военных "бесполезными комментариями" и отметил, что пока он не думает об этом.
"Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли свой флот. Они потеряли все, что могли потерять", – сказал Трамп.
Кроме этого, американский президент также отметил, что американские вооруженные силы имеют достаточно ресурсов для продолжения ударов.
"У нас огромные запасы боеприпасов, чего люди не понимают. У нас самые большие запасы за всю историю. У нас много запасов в других странах", – заявил он.
Затем он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер".
"У нас есть люди, которые, по моему мнению, хорошо справятся с этой работой", – подытожил Трамп.
Недавний опрос показал, что только около 27% американцев одобряют операцию США в Иране.
Трамп заявлял, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.
Также писали, что Палата представителей США провалила голосование за резолюцию о военных полномочиях, которая должна была запретить Трампу применять дальнейшую военную силу против Ирана без разрешения Конгресса.
