В Венгрии заявили, что дали Украине три дня на восстановление "Дружбы"

Министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Будапешт дал Украине три дня на восстановление работы нефтепровода "Дружба" или допуск туда группы инспекторов, иначе страна продолжит блокировать кредит от ЕС на 90 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Index со ссылкой на заявление Чепека.

Венгерский министр энергетики заявил, что направил письмо своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю с соответствующими требованиями.

Чепек сообщил, что в обращении призвал Киев возобновить транспортировку нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" в течение трех дней или разрешить делегации провести осмотр и оценку состояния на месте на подстанции в городе Броды Львовской области.

По словам министра, если Украина не выполнит эти требования, Венгрия использует "все правовые возможности" в рамках Европейского Союза.

"Пока Киев не возобновит эти стратегические поставки нефти в Венгрию, мы не будем соглашаться на заем в размере 90 миллиардов евро. Кроме того, Венгрия воспользуется юридическими возможностями соглашения о ЕС, а также имеет возможность инициировать судебный процесс, если переговоры между Европейским Союзом и Киевом не дадут результата", – заявил Чепек.

Напомним, в четверг венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".

В ночь на пятницу Национальный банк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Похищенные венгерскими силовиками инкассаторские автомобили спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии. Стоит заметить, что эта структура и до того участвовала в антиукраинских провокациях режима Орбана.

А в четверг эту структуру посетил и сам премьер-министр Венгрии, где провел переговоры с силовиками.