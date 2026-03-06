Сийярто привиделись "деньги украинской военной мафии" в похищенных инкассаторских машинах

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто требует от Украины немедленного ответа и объяснений по делу о перевозке наличных денег, поскольку Будапешт подозревает, что "речь идет о деньгах украинской военной мафии".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает венгерское государственное агентство MTI.

Министр сообщил, что Национальная налоговая и таможенная служба проводит расследование по подозрению в "шокирующем преступлении", поскольку в последние месяцы украинцы якобы перевезли через Венгрию впечатляющее количество наличных денег и золота.

"С января через Венгрию было перевезено в общей сложности 900 млн долларов и 420 млн евро наличными, а также 146 кг золотых слитков", – сообщил Сийярто.

"В связи с этим у нас есть несколько серьезных вопросов. Во-первых, это огромная сумма наличных, и возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных. Если это действительно транзакция между банками, то возникает вопрос, почему банки не осуществляют перевод между собой, почему нужно перевозить такую большую сумму наличных, к тому же через Венгрию", – продолжил он.

"Эти вопросы возникают прежде всего потому, что эти денежные перевозки сопровождают люди, имеющие очевидные связи с украинскими спецслужбами. Мы требуем объяснения, почему украинцы перевозили такое огромное количество наличных через Венгрию в течение последних месяцев. На что используют эти деньги, чьи это деньги?" – спросил Сийярто.

Петер Сийярто подчеркнул, что они требуют объяснений и ответов на вопросы, перевозили ли эти деньги только через Венгрию, или иногда их здесь оставляли, и возможно ли, что кто-то в Венгрии использует эти деньги, используют ли их здесь в интересах кого-то.

"Вполне закономерно возникает вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии", – высказал он свое мнение.

"Мы требуем от украинской стороны немедленных ответов на эти серьезные вопросы и объяснений. Пока этого не произойдет, венгерские органы власти, конечно, проведут как можно более тщательное и глубокое расследование", – подытожил он.

В пятницу, 6 марта, Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и сотрудников банка из Украины, заявив, что задержание осуществлялось "по подозрению в отмывании средств".

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, который осуществлял управление грузом, состоявшим из 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о сотрудниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.