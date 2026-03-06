Великобритания заявила, что имеет право атаковать цели в Иране

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании могут легально наносить удары по целям в Иране, которые используются для атак на британские военные объекты на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Дэвид Лэмми.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует The Guardian.

Вице-премьер подчеркнул, что британские истребители F-35 и Typhoon, развернутые на Ближнем Востоке, пока сбивают только ракеты и дроны, выпускаемые Ираном по союзникам в регионе.

При этом Лэмми отметил, что Великобритания имеет правовые основания наносить удары непосредственно по иранским базам, которые используются для осуществления атак, направленных на интересы Лондона в регионе.

"Защита наших людей и защита наших сотрудников является вполне законной, поэтому в таких обстоятельствах нам доступны все оперативные возможности", – сказал чиновник.

На вопрос, может ли Великобритания превентивно обстрелять иранскую базу, ожидая атаки, он ответил, что это было бы законно.

Великобритания уже предоставила США разрешение использовать британские базы для нанесения оборонительных ударов по ракетным объектам Ирана.

Отметим, что сначала британский премьер-министр Кир Стармер отказался разрешить американцам использовать базы для атак против Ирана, за что получил волну критики от президента США Дональда Трампа.

Между тем британская военная база Акротири на Кипре стала целью нескольких атак иранских беспилотников.