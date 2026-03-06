Прем’єр Іспанії про суперечку з Трампом: варто вказувати союзникам на помилки

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи свою суперечку з президентом США Дональдом Трампом щодо операції проти Ірану, зазначив, що союзникам варто вказувати на помилки, і він вважає помилкою ці бойові дії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву іспанського прем’єра наводить El Pais.

Санчес підкреслив, що у поточній ситуації Іспанія зберігає спокій і "стоїть на стороні міжнародного права".

"Між союзниками добре вказувати, коли хтось робить помилку, а ця війна є надзвичайною помилкою", – сказав він у контексті американських атак на Іран.

Як приклади правильної позиції Іспанії в глобальному контексті Санчес також навів позицію свого уряду щодо Гази та війни РФ проти України.

Коментуючи відправлення фрегата "Крістобаль Колон" до Кіпру, іспанський прем’єр сказав, що військовий корабель допоможе "захищати країну, яка в результаті конфлікту на Близькому Сході зазнала нападу на своїй території".

"З такою ж рішучістю, з якою ми говоримо "Ні війні в Ірані", ми маємо таку ж рішучість бути солідарними, допомагати і простягнути руку допомоги державі ЄС, яка є жертвою цього конфлікту", – додав Санчес.

Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.