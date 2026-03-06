Премьер Испании о споре с Трампом: стоит указывать союзникам на ошибки

Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя свой спор с президентом США Дональдом Трампом по операции против Ирана, отметил, что союзникам стоит указывать на ошибки, и он считает ошибкой эти боевые действия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление испанского премьера приводит El Pais.

Санчес подчеркнул, что в текущей ситуации Испания сохраняет спокойствие и "стоит на стороне международного права".

"Между союзниками хорошо указывать, когда кто-то совершает ошибку, а эта война является чрезвычайной ошибкой", – сказал он в контексте американских атак на Иран.

В качестве примеров правильной позиции Испании в глобальном контексте Санчес также привел позицию своего правительства по Газе и войне РФ против Украины.

Комментируя отправку фрегата "Кристобаль Колон" на Кипр, испанский премьер сказал, что военный корабль поможет "защищать страну, которая в результате конфликта на Ближнем Востоке подверглась нападению на своей территории".

"С такой же решимостью, с которой мы говорим "Нет войне в Иране", мы имеем такую же решимость быть солидарными, помогать и протянуть руку помощи государству ЕС, которое является жертвой этого конфликта", – добавил Санчес.

Как известно, Испания не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент пригрозил полностью остановить торговлю с европейской страной.