Уряд Угорщини оприлюднив відео затримання українських інкасаторських авто
Новини — П'ятниця, 6 березня 2026, 16:15 —
Угорський уряд поділився кадрами затримання українських інкасаторських автомобілів і працівників банку співробітниками Антитерористичного центру.
Відео розміщене на сторінці уряду Угорщини у Facebook, передає "Європейська правда".
З відео можна зрозуміти, що затримання відбувалося в денні години четверга, 5 березня.
На ньому показано, як пасажирів українських інкасаторських автомобілів затримують на заправній станції.
Угорський уряд також показав, як виглядають захоплені в українських інкасаторських авто готівкові кошти та золоті зливки.
Раніше в п’ятницю в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.
Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.