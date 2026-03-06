Уряд Угорщини оприлюднив відео затримання українських інкасаторських авто

Угорський уряд поділився кадрами затримання українських інкасаторських автомобілів і працівників банку співробітниками Антитерористичного центру.

Відео розміщене на сторінці уряду Угорщини у Facebook, передає "Європейська правда".

З відео можна зрозуміти, що затримання відбувалося в денні години четверга, 5 березня.

На ньому показано, як пасажирів українських інкасаторських автомобілів затримують на заправній станції.

Угорський уряд також показав, як виглядають захоплені в українських інкасаторських авто готівкові кошти та золоті зливки.

Раніше в п’ятницю в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.