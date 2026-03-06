Правительство Венгрии обнародовало видео задержания украинских инкассаторских авто
Новости — Пятница, 6 марта 2026, 16:15 —
Венгерское правительство поделилось кадрами задержания украинских инкассаторских автомобилей и работников банка сотрудниками Антитеррористического центра.
Видео размещено на странице правительства Венгрии в Facebook, передает "Европейская правда".
Из видео можно понять, что задержание происходило в дневные часы четверга, 5 марта.
На нем показано, как пассажиров украинских инкассаторских автомобилей задерживают на заправочной станции.
Венгерское правительство также показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки.
Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.
Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о работниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.