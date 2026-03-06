Правительство Венгрии обнародовало видео задержания украинских инкассаторских авто

Венгерское правительство поделилось кадрами задержания украинских инкассаторских автомобилей и работников банка сотрудниками Антитеррористического центра.

Видео размещено на странице правительства Венгрии в Facebook, передает "Европейская правда".

Из видео можно понять, что задержание происходило в дневные часы четверга, 5 марта.

На нем показано, как пассажиров украинских инкассаторских автомобилей задерживают на заправочной станции.

Венгерское правительство также показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки.

Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о работниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.