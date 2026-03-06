ЗМІ: Угорщина і Словаччина вимагають вилучити із санкційного списку ЄС сім росіян

Угорщина і Словаччина вимагають вилучити сімох росіян із санкційного списку ЄС для продовження дії індивідуальних санкцій проти РФ ще на пів року.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Як зазначив Джозвяк, крайній термін, необхідний для продовження санкцій – 15 березня.

"Зустрічна пропозиція ЄС – продовження на 12 місяців і видалення зі списку двох осіб, яких вважають "слабкими випадками", – додав він.

Востаннє персональні санкції ЄС проти росіян продовжували 12 вересня 2025 року.

Тоді Словаччина і Угорщина вимагали виключення із санкційних списків шести росіян. Втім, попри їхні намагання, ці шестеро громадян РФ залишилися у списках.

Водночас деяких осіб все ж виключили з санкційного списку "з технічних причин".