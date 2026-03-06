СМИ: Венгрия и Словакия требуют изъять из санкционного списка ЕС семь россиян

Венгрия и Словакия требуют изъять семерых россиян из санкционного списка ЕС для продления действия индивидуальных санкций против РФ еще на полгода.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Как отметил Джозвяк, крайний срок, необходимый для продления санкций – 15 марта.

"Встречное предложение ЕС – продление на 12 месяцев и удаление из списка двух лиц, которых считают "слабыми случаями", – добавил он.

Последний раз персональные санкции ЕС против россиян продлевали 12 сентября 2025 года.

Тогда Словакия и Венгрия требовали исключения из санкционных списков шести россиян. Впрочем, несмотря на их попытки, эти шестеро граждан РФ остались в списках.

В то же время некоторых лиц все же исключили из санкционного списка "по техническим причинам".