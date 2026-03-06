В Угорщині заявили, що отримали відповідь ЄК на спільний зі Словаччиною лист щодо "Дружби"

У Будапешті заявили, що через 10 днів отримали відповідь Єврокомісії на спільного зі Словаччиною листа стосовно ситуації із зупинкою транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба", і ЄК у ньому "не стала на їхній бік".

Як повідомляє Index, про це 6 березня заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто сказав, що через "понад 10 днів" Угорщина отримала відповідь на спільний зі Словаччиною лист Єврокомісії щодо "Дружби".

"У листі вони зовсім не стали на бік Угорщини і Словаччини – вони стверджують, що Угорщина й Словаччина не мають проблем з постачанням. Вони заступаються за українців і не захищають країн-членів ЄС. Більш того, Брюссель ганебно змовився з Хорватією, намагаючись зашкодити імпорту російської нафти до Словаччини й Угорщини морським шляхом", – заявив Петер Сіяйрто.

Він стверджує, що юридично обидві країни мають повне право купувати російську нафту, доставлену морським шляхом, доки не можуть отримувати її через трубопровід (нагадаємо, у рішеннях ЄС зробили виняток для трубопровідної нафти з РФ).

"Це чітке, дійсне рішення ЄС. Але попри це, Єврокомісія змовилася з Хорватією, щоб заблокувати постачання російської нафти морським маршуртом", – сказав Сійярто.

"Це ганебна, обурлива ситуація, тож ще важливіше, щоб ми перемогли на виборах – тому що лише суверенний національний уряд є гарантією того, що в Угорщині у майбутньому залишаться низькі суми у платіжках, що в Угорщині будуть ухвалюватися суверенні рішення щодо енергопостачання", – додав очільник МЗС.

Також 6 березня у Єврокомісії підтвердили, що словацький прем’єр Роберт Фіцо попросив зустрічі з фон дер Ляєн

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейський кредит на 90 млрд євро для України до відновлення транзиту через "Дружбу", а міністр енергетики – що Угорщина вдасться до юридичних кроків, якщо транзит не поновиться через 3 дні.