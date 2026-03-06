В Венгрии заявили, что получили ответ ЕК на совместное со Словакией письмо по "Дружбе"

В Будапеште заявили, что через 10 дней получили ответ Еврокомиссии на совместное со Словакией письмо по ситуации с остановкой транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба", и ЕК в нем "не стала на их сторону".

Как сообщает Index, об этом 6 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто сказал, что через "более 10 дней" Венгрия получила ответ на совместное со Словакией письмо Еврокомиссии по "Дружбе".

"В письме они вовсе не стали на сторону Венгрии и Словакии – они утверждают, что Венгрия и Словакия не имеют проблем с поставками. Они заступаются за украинцев и не защищают стран-членов ЕС. Более того, Брюссель позорно сговорился с Хорватией, пытаясь помешать импорту российской нефти в Словакию и Венгрию морским путем", – заявил Петер Сияйрто.

Он утверждает, что юридически обе страны имеют полное право покупать российскую нефть, доставленную морским путем, пока не могут получать ее через трубопровод (напомним, в решениях ЕС сделали исключение для трубопроводной нефти из РФ).

"Это четкое, действующее решение ЕС. Но несмотря на это, Еврокомиссия сговорилась с Хорватией, чтобы заблокировать поставки российской нефти морским маршуртом", – сказал Сийярто.

"Это позорная, возмутительная ситуация, поэтому еще важнее, чтобы мы победили на выборах – потому что только суверенное национальное правительство является гарантией того, что в Венгрии в будущем останутся низкие суммы в платежках, что в Венгрии будут приниматься суверенные решения по энергоснабжению", – добавил глава МИД.

Также 6 марта в Еврокомиссии подтвердили, что словацкий премьер Роберт Фицо попросил встречи с фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать европейский кредит на 90 млрд евро для Украины до восстановления транзита через "Дружбу", а министр энергетики – что Венгрия прибегнет к юридическим шагам, если транзит не возобновится через 3 дня.