Франція відправила у Середземне море судно-носій гелікоптерів

Франція відправила у Середземне море вертольотоносець Le Tonnerre ("Грім"), на додачу до авіаносця "Шарль де Голль", який вже прибув туди.

Як повідомляє BFMTV, про це 6 березня оголосив французький Генштаб, пише "Європейська правда".

У Генштабі підтвердили інформацію, що спершу неофіційно з’явилася у ЗМІ, про передислокацію у Середземне море вертольотоносця Le Tonnerre.

Речник Генштабу повідомив, що судно "поповнить сили французької армії на тлі кризи на Близькому Сході".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дві французькі бази на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів", а також – що Франція брала участь у відбитті іранських ударів по союзниках.

Франція дозволила США використовувати її авіабази на Близькому Сході.

Рейтинг схвалення президента Франції Емманюеля Макрона зріс на шість відсоткових пунктів після початку ескалації на Близькому Сході та оновлення французької ядерної доктрини.