Франция отправила в Средиземное море вертолётоносец

Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец Le Tonnerre ("Гром"), в дополнение к авианосцу "Шарль де Голль", который уже прибыл туда.

Как сообщает BFMTV, об этом 6 марта объявил французский Генштаб, пишет "Европейская правда".

В Генштабе подтвердили информацию, которая сначала неофициально появилась в СМИ, о передислокации в Средиземное море вертолетоносца Le Tonnerre.

Представитель Генштаба сообщил, что судно "пополнит силы французской армии на фоне кризиса на Ближнем Востоке".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что две французские базы на Ближнем Востоке подверглись "ограниченным ударам", а также – что Франция участвовала в отражении иранских ударов по союзникам.

Франция разрешила США использовать ее авиабазы на Ближнем Востоке.

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на шесть процентных пунктов после начала эскалации на Ближнем Востоке и обновления французской ядерной доктрины.