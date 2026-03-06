ЕС раскритиковал очередные ограничения для гражданского общества в Грузии

В Еврокомиссии раскритиковали очередные законодательные изменения в Грузии относительно получения организациями иностранных грантов и политической деятельности, принятые парламентом Грузии 4 марта.

Как сообщает "Европейская правда", с совместным заявлением выступили высокая представительница ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Каллас и Кос назвали принятые в Грузии законодательные изменения новым шагом в систематической политике грузинских властей, направленной на ограничение демократических и гражданских свобод.

Они отметили, что этими поправками вводится масштабный государственный контроль над политической жизнью, за получение иностранных грантов может грозить даже уголовная ответственность, а нечеткие формулировки создают риски избирательного правосудия.

"Приняв этот пакет законодательства, власти Грузии в очередной раз пренебрегли международными обязательствами в области прав человека, обязательствами в рамках Соглашения об ассоциации, и отдалили страну еще дальше от цели о членстве в ЕС, которая закреплена в конституции Грузии", – отметили Каллас и Кос.

Они напомнили о случаях несправедливого преследования политиков, журналистов и активистов и призвали к их освобождению.

"Грузинская власть поставила наше длительное партнерство под очень серьезную угрозу, и, к сожалению, ведет Грузию еще дальше от пути в ЕС – цели, которую поддерживает большинство грузинского народа. Сейчас с глубоким сожалением вынуждены признать, что Грузия является страной-кандидатом только по названию", – отметили чиновницы.

Каллас и Кос акцентировали, что, несмотря на остановку безвиза для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, безвизовый режим сохраняется для обычных грузинских граждан.

"Молодежь из Грузии может приезжать в ЕС через сотни программ. Поддержка безопасности, территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международных границ со стороны ЕС остается непоколебимой.... ЕС продолжит подтверждать готовность поддерживать грузинский народ на европейском пути", – заключают они.

Напомним, со 2 марта 2026 года в Грузии ликвидировали Антикоррупционное бюро, которое было создано в 2022 году по рекомендации Евросоюза, а также Службу защиты персональных данных.

В феврале президент Еврокомиссии предостерегла, что частичная приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на антидемократический разворот страны в перспективе может распространиться на всех граждан. Во властях Грузии назвали это шантажом.