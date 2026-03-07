Сибіга відреагував на заяви Угорщини щодо 3 днів на відновлення "Дружби"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяви Угорщини про те, що Будапешт нібито дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти "Дружбою".

Заяву українського міністра наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив у четвер, що Будапешт дав Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або допуск туди групи інспекторів.

В іншому випадку, як говорив угорський міністр, Будапешт вживе юридичних кроків.

"Україна ультиматумів не приймає", – сказав Сибіга, коментуючи ці заяви представника уряду Угорщини.



Міністр нагадав, що вчора президент України Володимир Зеленський "чітко повідомив, що інфраструктура "Дружби" була атакована Росією".



Президент зазначав, що нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.

Також у четвер угорський прем'єр Віктор Орбан пригрозив силою відновити постачання російської нафти через Україну нафтогоном "Дружба".