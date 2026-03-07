Сибига отреагировал на заявления Венгрии о 3 днях на восстановление "Дружбы"

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявления Венгрии о том, что Будапешт якобы дал Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по "Дружбе".

Заявление украинского министра приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил в четверг, что Будапешт дал Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба" или допуск туда группы инспекторов.

В противном случае, как говорил венгерский министр, Будапешт примет юридические меры.

"Украина ультиматумов не принимает", – сказал Сибига, комментируя эти заявления представителя правительства Венгрии.

Министр напомнил, что вчера президент Украины Владимир Зеленский "четко сообщил, что инфраструктура „Дружбы" была атакована Россией".

Президент отмечал, что нефтепровод "Дружба", серьезно поврежденный россиянами в конце января, может заработать в течение месяца-полутора.

Также в четверг венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".