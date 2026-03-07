В Литве говорят, что война РФ против стран НАТО не является неизбежной

Хотя Россия продолжает расширять свой военный потенциал у восточных границ НАТО, проводит военную реформу и стремится наращивать свою военную мощь, это не означает, что война между Россией и Североатлантическим альянсом запланирована и неизбежна.

Об этом заявил глава Второго департамента оперативных служб (ВДОС) Миндаугас Мажонас, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Мажонас рассказал, что в настоящее время большая часть военных возможностей России сосредоточена на линии фронта в Украине.

"Россия продолжит стремиться наращивать свою военную мощь, но это не означает, что война между Россией и НАТО запланирована и неизбежна. Постоянно растущий оборонный потенциал литовской армии и прочные связи с союзниками по НАТО помогают сдерживать Россию от необдуманной военной агрессии против нас или других стран Альянса", – сказал он.

В то же время он подчеркивает, что, хотя конвенционная военная угроза для Литвы в ближайшей перспективе невелика, институты должны сохранять бдительность.

"Как и в прошлом году, оценивая ближайшую перспективу, мы пока не видим конца войны (в Украине. – Ред.) в ближайшем будущем, потому что намерения и действия России, несмотря на признаки ведения переговоров, на самом деле не соответствуют их публичной риторике", – сказал Мажонас.

По его словам, Москва продолжает укреплять военную промышленность, мобилизовывать солдат и отправлять их на фронт.

Напомним, в ежегодной оценке литовской разведки говорилось, что Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, и может использовать их как центры в конфликте с Альянсом после войны.

Недавно разведка Эстонии в своем ежегодном отчете заявила, что Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.

В конце февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что агрессия России против стран восточного фланга НАТО очень дорого обойдется этим государствам.