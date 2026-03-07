Санчес звинувачує опозицію у підтримці війни проти Ірану, яка "завдасть шкоди іспанцям"

Іспанський прем’єр Педро Санчес звинуватив лідерів Народної партії і Vox, Альберто Нуньєса Фейхоо і Сантьяго Абаскаля, у підтримці війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка завдасть шкоди іспанцям.

Заяву очільника іспанського уряду наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Під час заходу в рамках кампанії на автономних виборах у Кастилії та Леоні Санчес сказав про Фейхоо та Абаскаля, що "вони є лицемірами, бо дуже легко бути войовничим за рахунок кишені інших".

"Фейхоо не буде платити за газ чи опалення іспанців, а Абаскаль – за бензин для тракторів, але обидва вони підтримують війну Трампа в Ірані", – заявив Санчес.

Він сказав, що пишається тим, що є іспанцем, який захищає "те, що ми захищаємо перед варварством і війною", на тлі іспанського прапора на великому екрані, на якому раніше з'явилося "ні війні".

Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.