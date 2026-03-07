Санчес обвиняет оппозицию в поддержке войны против Ирана, которая "нанесет ущерб испанцам"

Испанский премьер Педро Санчес обвинил лидеров Народной партии и Vox, Альберто Нуньеса Фейхоо и Сантьяго Абаскаля, в поддержке войны США и Израиля против Ирана, которая нанесет ущерб испанцам.

Заявление главы испанского правительства приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Во время мероприятия в рамках кампании на автономных выборах в Кастилии и Леоне Санчес сказал о Фейхоо и Абаскале, что "они лицемеры, потому что очень легко быть воинственным за счет кармана других".

"Фейхоо не будет платить за газ или отопление испанцев, а Абаскаль – за бензин для тракторов, но оба они поддерживают войну Трампа в Иране", – заявил Санчес.

Он сказал, что гордится тем, что является испанцем, который защищает "то, что мы защищаем перед варварством и войной", на фоне испанского флага на большом экране, на котором ранее появилось "нет войне".

Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент пригрозил полностью остановить торговлю с европейской страной.