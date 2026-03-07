Американський президент Дональд Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану через його "погану поведінку".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп назвав Іран "лузером Близького Сходу", а також заявив, що країна зазнає у суботу, 7 березня, "дуже сильного удару".

"Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення і неминучої смерті для деяких районів і груп людей, які до цього моменту не розглядалися як цілі", – додав американський президент.

Раніше у своєму дописі в Truth Social Трамп написав: "З Іраном не буде жодних угод, крім безумовної капітуляції".

У відповідь на це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вимога США про беззастережну капітуляцію є "мрією, яку вони повинні забрати з собою в могилу".

Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

