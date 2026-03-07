Американский президент Дональд Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану из-за его "плохого поведения".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп назвал Иран "лузером Ближнего Востока", а также заявил, что страна подвергнется в субботу, 7 марта, "очень сильному удару".

"Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неминуемой смерти для некоторых районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались как цели", – добавил американский президент.

Ранее в своем посте в Truth Social Трамп написал: "С Ираном не будет никаких соглашений, кроме безусловной капитуляции".

В ответ на это президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции является "мечтой, которую они должны унести с собой в могилу".

Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

