Прем'єр Нідерландів поставив під сумнів мету військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що удари США та Ізраїлю по Ірану не відповідають міжнародному праву, водночас визнав, що Тегеран становить загрозу для регіональної безпеки.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Єттен заявив, що уряд Нідерландів "розуміє" перші удари по Ірану, враховуючи тривалу загрозу, яку Тегеран становить для власного населення та регіональної стабільності. Однак він наголосив, що міжнародна спільнота має продовжувати захищати міжнародне право та шукати дипломатичні рішення, "як би важко це не було".

"Як удари по Ірану минулого тижня, так і неприйнятні заходи відплати з боку Ірану щодо країн регіону виходять за рамки міжнародного права", – наголосив він.

Також прем’єр-міністр Нідерландів поставив під сумнів кінцеву мету військової кампанії США та Ізраїлю.

"Головне питання залишається: коли атаки будуть вважатися успішними?", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця. В Анкарі переконані, що ціллю не були турецькі об’єкти.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що цей інцидент не є підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону.

7 березня американський президент Дональд Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану через його "погану поведінку".

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи