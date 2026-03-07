Премьер Нидерландов поставил под сомнение цель военной кампании США и Израиля против Ирана

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что удары США и Израиля по Ирану не соответствуют международному праву, но при этом признал, что Тегеран представляет угрозу для региональной безопасности.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Йеттен заявил, что правительство Нидерландов "понимает" первые удары по Ирану, учитывая длительную угрозу, которую Тегеран представляет для собственного населения и региональной стабильности. Однако он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать защищать международное право и искать дипломатические решения, "как бы трудно это ни было".

"Как удары по Ирану на прошлой неделе, так и неприемлемые меры возмездия со стороны Ирана в отношении стран региона выходят за рамки международного права", – подчеркнул он.

Также премьер-министр Нидерландов поставил под сомнение конечную цель военной кампании США и Израиля.

"Главный вопрос остается: когда атаки будут считаться успешными?", – добавил он.

Напомним, недавно одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца. В Анкаре убеждены, что целью не были турецкие объекты.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что этот инцидент не является основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне.

7 марта американский президент Дональд Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану из-за его "плохого поведения".

