Премьер Нидерландов поставил под сомнение цель военной кампании США и Израиля против Ирана
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что удары США и Израиля по Ирану не соответствуют международному праву, но при этом признал, что Тегеран представляет угрозу для региональной безопасности.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".
Йеттен заявил, что правительство Нидерландов "понимает" первые удары по Ирану, учитывая длительную угрозу, которую Тегеран представляет для собственного населения и региональной стабильности. Однако он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать защищать международное право и искать дипломатические решения, "как бы трудно это ни было".
"Как удары по Ирану на прошлой неделе, так и неприемлемые меры возмездия со стороны Ирана в отношении стран региона выходят за рамки международного права", – подчеркнул он.
Также премьер-министр Нидерландов поставил под сомнение конечную цель военной кампании США и Израиля.
"Главный вопрос остается: когда атаки будут считаться успешными?", – добавил он.
Напомним, недавно одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца. В Анкаре убеждены, что целью не были турецкие объекты.
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что этот инцидент не является основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне.
7 марта американский президент Дональд Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану из-за его "плохого поведения".
