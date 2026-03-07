ЗМІ: Британія може скоротити термін готовності авіаносця до розгортання на Близькому Сході

Велика Британія готує авіаносець до можливого розгортання на Близькому Сході швидше, ніж планувала.

Про це стало відомо Sky News від поінформованого співрозмовника, пише "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник, Британія розглядає таку можливість, скоротивши час готовності до виходу до п'яти днів.

Прискорення терміну готовності для HMS Prince of Wales означає, що корабель зможе швидше відреагувати, якщо буде прийнято рішення про мобілізацію.

За словами співрозмовника, екіпаж також попередили про можливе розгортання на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Втім, такий крок не означає, що військовий корабель, який несе винищувачі F-35 і потребує супроводу інших кораблів та підводного човна, обов’язково буде відправлений для посилення оборони Британії в Перській затоці або поблизу Кіпру. Водночас це означає, що країна матиме більше можливостей швидше направити його туди, якщо це буде визнано необхідним.

Нещодавно віцепрем'єр Девід Леммі заявив, що винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії можуть легально завдавати ударів по цілях в Ірані, які використовуються для атак на британські військові об’єкти на Близькому Сході.

Велика Британія вже надала США дозвіл використовувати британські бази для здійснення оборонних ударів по ракетних об'єктах Ірану.

Тим часом британська військова база Акротирі на Кіпрі стала ціллю кількох атак іранських безпілотників.

