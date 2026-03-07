СМИ: Британия может сократить срок готовности авианосца к развертыванию на Ближнем Востоке

Великобритания готовит авианосец к возможному развертыванию на Ближнем Востоке быстрее, чем планировала.

Об этом стало известно Sky News от информированного собеседника, пишет "Европейская правда".

Как отметил собеседник, Британия рассматривает такую возможность, сократив время готовности к выходу до пяти дней.

Ускорение срока готовности для HMS Prince of Wales означает, что корабль сможет быстрее отреагировать, если будет принято решение о мобилизации.

По словам собеседника, экипаж также предупредили о возможном развертывании на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Впрочем, такой шаг не означает, что военный корабль, который несет истребители F-35 и нуждается в сопровождении других кораблей и подводной лодки, обязательно будет отправлен для усиления обороны Великобритании в Персидском заливе или вблизи Кипра. В то же время это означает, что страна будет иметь больше возможностей быстрее направить его туда, если это будет признано необходимым.

Недавно вице-премьер Дэвид Лэмми заявил, что истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании могут легально наносить удары по целям в Иране, которые используются для атак на британские военные объекты на Ближнем Востоке.

Великобритания уже предоставила США разрешение использовать британские базы для нанесения оборонительных ударов по ракетным объектам Ирана.

Между тем британская военная база Акротири на Кипре стала целью нескольких атак иранских беспилотников.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": ЕС между двух огней: как война на Ближнем Востоке стала испытанием для Европы