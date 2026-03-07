Президент Финляндии: конфликт на Ближнем Востоке может дать Украине определенные преимущества

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может помешать России в военном сотрудничестве с Ираном.

Об этом он сказал в субботу, 7 марта, во время государственного визита в Индию, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Стубб считает, что удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и в нескольких соседних странах означают, что "Иран и Россия сейчас не могут сотрудничать в области ракетной и оборонной промышленности".

Кроме того, по его мнению, смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии в отношении Украины, давая "пространство для переговорщиков, чтобы они могли что-то придумать, не находясь в центре внимания".

Однако, по его словам, Россия уже имеет два завода, которые производят дроны типа "Шахед" с использованием иранских технологий. Он отметил, что вероятным негативным последствием конфликта на Ближнем Востоке является рост цен на нефть, "что, по сути, будет питать российскую военную машину", ведь Россия является крупным производителем и экспортером нефти.

Стубб также уверен, что война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такую же поддержку в области противовоздушной обороны, которая была оказана региону Персидского залива в течение первых семи дней войны на Ближнем Востоке.

Финский президент сравнил финансовые затраты на войны, оценив, что первая неделя боевых действий в Иране стоила примерно $40 млрд, что примерно равно годовым расходам европейских стран на помощь Украине.

Напомним, недавно одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца. В Анкаре убеждены, что целью не были турецкие объекты.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что этот инцидент не является основанием для применения статьи 5 о взаимной обороне.

7 марта американский президент Дональд Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану из-за его "плохого поведения".

