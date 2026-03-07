У німецьких школах зростає кількість інцидентів праворадикального екстремізму

У багатьох німецьких землях зростає кількість інцидентів, пов'язаних з праворадикальним екстремізмом у школах.

Про це пише Welt am Sonntag, передає "Європейська правда".

Як свідчать дані, цифри базуються на "особливих інцидентах", про які повідомили адміністрації шкіл, таких як "політичний або релігійний екстремізм" або "расистські чи антисемітські інциденти".

"Правий екстремізм є нашою найбільшою соціальною проблемою", – заявив міністр освіти Саксонії Конрад Клеменс.

Згідно з повідомленням, у 2023 році в школах його федеральної землі було зафіксовано 149 інцидентів, пов'язаних з правим екстремізмом, у 2024 році – 155, а у 2025 році – 245.

Кількість інцидентів, пов'язаних з праворадикальним екстремізмом, у школах Тюрінгії зросла зі 113 у 2023 році до 198 у 2025 році. У Гессені кількість зареєстрованих інцидентів зросла з 39 у 2023 році до 159 у 2025 році, у Берліні – з 74 (2023) до 126 (2025), а в Рейнланд-Пфальці – з 25 (2023) до 78 (2025).

У Мекленбурзі-Передній Померанії у 2024/2025 навчальному році було зареєстровано 235 повідомлень про екстремістські прояви або антиконституційні символи. У попередньому навчальному році було зареєстровано 195 таких інцидентів.

У поточному навчальному році на цей час зареєстровано 98 інцидентів.

Також, як зазначається, у Саксонії-Ангальт кількість зареєстрованих поліцією злочинів, пов'язаних з праворадикальним екстремізмом у школах, зросла з 74 у 2023 році до 192 у 2024 році, як повідомляє газета.

"Інциденти, пов'язані з праворадикальним екстремізмом у початкових школах, викликають особливе занепокоєння. Вони показують, наскільки важливо виховувати демократичні цінності з раннього віку, не тільки в школі, але й, особливо, вдома", – заявила міністерка внутрішніх справ землі Тамара Зішанг.

Влітку стало відомо, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

Наприкінці 2025 року у Німеччині поновились дискусії про заборону "АдН" на тлі створення її нового молодіжного крила.

Станом на початок березня 2026 року останнє опитування Insa свідчило, що керівний блок ХДС/ХСС вперше з вересня випередив ультраправу "Альтернативу для Німеччини".