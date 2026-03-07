В немецких школах растет количество инцидентов праворадикального экстремизма

Во многих немецких землях растет количество инцидентов, связанных с праворадикальным экстремизмом в школах.

Об этом пишет Welt am Sonntag, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные, цифры основаны на "особых инцидентах", о которых сообщили администрации школ, таких как "политический или религиозный экстремизм" или "расистские или антисемитские инциденты".

"Правый экстремизм является нашей самой большой социальной проблемой", – заявил министр образования Саксонии Конрад Клеменс.

Согласно сообщению, в 2023 году в школах его федеральной земли было зафиксировано 149 инцидентов, связанных с правым экстремизмом, в 2024 году – 155, а в 2025 году – 245.

Количество инцидентов, связанных с праворадикальным экстремизмом, в школах Тюрингии выросло со 113 в 2023 году до 198 в 2025 году. В Гессене количество зарегистрированных инцидентов выросло с 39 в 2023 году до 159 в 2025 году, в Берлине – с 74 (2023) до 126 (2025), а в Рейнланд-Пфальце – с 25 (2023) до 78 (2025).

В Мекленбурге-Передней Померании в 2024/2025 учебном году было зарегистрировано 235 сообщений об экстремистских проявлениях или антиконституционных символах. В предыдущем учебном году было зарегистрировано 195 таких инцидентов.

В текущем учебном году на данный момент зарегистрировано 98 инцидентов.

Также, как отмечается, в Саксонии-Ангальт количество зарегистрированных полицией преступлений, связанных с праворадикальным экстремизмом в школах, выросло с 74 в 2023 году до 192 в 2024 году, как сообщает газета.

"Инциденты, связанные с праворадикальным экстремизмом в начальных школах, вызывают особую обеспокоенность. Они показывают, насколько важно воспитывать демократические ценности с раннего возраста, не только в школе, но и, особенно, дома", – заявила министр внутренних дел земли Тамара Зишанг.