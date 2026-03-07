Трамп заявляет, что США уничтожили весь флот Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уничтожили весь иранский флот.

Об этом он сказал в субботу, 7 марта, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

По словам Трампа, США уничтожили 42 корабля иранского флота за три дня.

"Это был конец флота, мы уничтожили их воздушные силы, мы уничтожили их средства связи", – добавил он.

Ранее в своем посте в Truth Social Трамп написал: "С Ираном не будет никаких соглашений, кроме безусловной капитуляции".

В ответ на это президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции является "мечтой, которую они должны унести с собой в могилу".

Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

В субботу, 7 марта, он анонсировал "очень сильный удар" по Ирану из-за его "плохого поведения".

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.