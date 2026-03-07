Посол РФ у Британії заявив, що Росія підтримує Іран у війні з США

Посол Росії у Великій Британії Андрєй Келлін заявив, що РФ підтримує Іран у війні з США.

Про це він сказав в ефірі британського Sky News, пише "Європейська правда".

Келлін заявив, що у цій ситуації Росія "не є нейтральною", а "підтримує Іран".

"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", – заявив представник РФ.

Також він заявив, що найкращим сценарієм є "негайне" припинення війни.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати інформацію ЗМІ про те, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

